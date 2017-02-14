В Белом доме сообщили о надежде Трампа на возврат Россией Крыма Украине

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил во вторник, что президент США Дональд Трамп ждет от Москвы активного участия в деэскалации на Украине.

По словам Спайсера, Трамп занимает "жесткую" позицию в отношении России: "Он продолжает поднимать вопрос, связанный с Крымом, захват которого допустила предыдущая администрация". "Президент Трамп дал четко понять, что он ждет от России содействия в деэскалации ситуации на Украине и возвращения Крыма", - заявил Спайсер.

Он напомнил, что ранее постпред США при ООН Никки Хейли также заявила о жесткой позиции Вашингтона в отношении Крыма.