Новый глава Минфина США заявил о сохранении политики санкций в отношении России

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Новый глава Минфина США Стивен Мнучин заявил во вторник о том, что санкционная политика Соединенных Штатов в отношении Российской Федерации остается в силе. "Действующие санкционные программы остаются в силе", - заявил он журналистам в ходе брифинга Белого дома, отвечая на вопрос о санкционной политике в отношении России. Мнучин назвал санкции "очень важной частью" работы Минфина, которую Вашингтон "продолжит рассматривать в отношении разных стран".

Накануне сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что между президентом США Дональдом Трампом и американским конгрессом растут разногласия в контексте российского вопроса. "Это растущий конфликт между администрацией Трампа и конгрессом", - заявил Грэм. "Я надеюсь, что президент Трамп поймет, что Россия не является нашим другом", - добавил сенатор. Грэм также сообщил, что возглавит усилия Конгресса в вопросе введения новых санкций в отношении Москвы за "вмешательство в президентские выборы 2016 года".

На прошлой неделе двухпартийная группа сенаторов США внесла на рассмотрение верхней палаты конгресса законопроект, предусматривающий снятие санкций с России исключительно с разрешения Конгресса.