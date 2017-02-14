Пентагон назвал небезопасными инциденты с российскими самолетами и эсминцем "Портер"

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Пентагон заявляет, в акватории Черного моря произошло несколько "опасных" и "непрофессиональных" инцидентов с участием российских самолетов и американского эсминца "Портер". "Ряд инцидентов с участием нескольких российских самолетов в Черном море вблизи эсминца USS Porter были оценены командованием корабля как небезопасные и непрофессиональные", - сказала представитель Пентагона Мишель Балданца "Интерфаксу" во вторник.

По ее словам, никакого ответа российские самолеты на запросы экипажа корабля не дали, при этом самолеты летели с выключенными транспондерами. "Такие инциденты вызывают беспокойство, так как они могут привести к авариям и просчетам", - сказала Балданца.

Она подчеркнула, что американский эсминец осуществлял "рутинную морскую деятельности" в международных водах Черного моря по завершении учений НАТО "Морской щит". Как отметила представитель военного ведомства, ВМС США в данном регионе используют военные корабли и самолеты в соответствии с нормами международного права и стандартам безопасности.

С 1 по 10 февраля в акватории Черного моря проходили учения "Морской щит 2017" (Sea Shield). Ракетный эсминец военно-морских сил (ВМС) США "Портер" (USS Porter DDG 78), оснащенный системой противоракетной обороны "Иджис" и крылатыми ракетами "Томагавк" вошел в Черное моря 2 февраля. Как ранее заявило командование 6-го оперативного флота ВМС США, это должно было продемонстрировать поддержку союзникам и партнерам Североатлантического альянса в регионе.

"Портер" вошел в Черное море для демонстрации обязательств США по коллективной обороне с нашими союзниками по НАТО и черноморскими партнерами", - говорится в сообщении 6-го оперативного флота. При этом отмечается, что заход ракетного эсминца в Черное море осуществляется в рамках операции "Атлантическая решимость", проводимой после начала кризиса на Украине.

Американский эсминец присоединился к натовским кораблям нечерноморских стран - испанскому ракетному фрегату "Альмиранте Хуан де Борбон", оснащенному системой ПРО "Иджис", и канадскому фрегату "Сент-Джонс". Оба боевых корабля входят в состав Второй группы постоянной готовности объединенных военно-морских сил (SNMG2) НАТО, которая действует в Средиземном море.

Кроме того, в учениях "Морской щит 2017" были также задействованы румынские, болгарские и турецкие боевые корабли и подлодки.

После возникновения кризиса в восточных районах Украины в Черное море регулярно заходят корабли ВМС США и других нечерноморских стран НАТО. Неоднократно в прошлом бывал там и американский эсминец "Портер".

Этот корабль наряду с эсминцами ВМС США "Росс", "Дональд Кук" и "Карни", также оснащенными системой ПРО "Иджис", которые размещены на постоянной основе в Европе, вместе с наземными базами ПРО "Иджис" в Польше и Румынии являются составными частями программы построения европейской поэтапной адаптивной системы противоракетной обороны.