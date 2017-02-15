ДНР обвинила Киев в блокировании обсуждения "формулы Штайнмайера"

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Киев на заседании политической подгруппы Контактной группы по урегулированию конфликта на Украине заблокировал рассмотрение "формулы Штайнмайера", продолжая затягивать переговорный процесс, заявила и.о. главы МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Наталья Никонорова.

"Сегодня на повестке заседания политгруппы стояла "формула Штайнмайера" как механизм определения вступления в силу закона об особом статусе. Однако, Киев заблокировал рассмотрение данного вопроса в рамках работы группы, ссылаясь на ожидание результатов заседаний в "нормандском формате"", - цитирует Никонорову ее пресс-служба в среду.

По словам Никоноровой, ранее все лидеры "нормандского формата" и лично Петр Порошенко дважды выражали согласие следовать "формуле Штайнмайера" на последних саммитах и договорились о необходимости подготовить все соответствующие изменения в украинское законодательство.

"При этом наши оппоненты отметили, что, если представители в Минске не будут согласны с редакцией формулы лидеров стран-гарантов, то она будет вынесена на доработку группам в Минске, а затем результаты их работы вновь будут возвращены в "нормандский формат". Данная позиция Украины создает "замкнутый круг" и обсуждение во всех форматах может длиться годами", - сказала она.

В среду в Минске проходит заседание участников Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе . Как сообщала помощник полпреда ДНР Дениса Пушилина Виктория Талакина, "на повестку дня вынесены вопросы обмена пленными, обострения ситуации на линии соприкосновения и реализации политических пунктов".