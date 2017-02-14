Россию раскритиковали в Европарламенте из-за ситуации на Украине

Представитель Федерики Могерини заявил, что поступает информация о якобы присутствующих на подконтрольной ополченцам территории российских военных и наличии там российской техники

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Россия несет прямую ответственность за события на востоке Украины, заявил парламентский секретарь Мальты по председательству в ЕС Ян Борг во вторник в Страсбурге, выступая на пленарной сессии Европейского парламента.

На дебатах об обострении обстановки в восточной Украине он представлял главу дипломатии Евросоюза Федерику Могерини, объявленную ранее в повестке дня пленарного заседания Европарламента.

"Мы очень обеспокоены поступающей к нам информацией о присутствии российских вооружений и военного личного состава в зоне контроля сепаратистов", - заявил представитель мальтийского председательства Совета ЕС.

Борг также заверил, что санкции для Европы - не самоцель, а инструмент. По его словам, ограничения против России будут действовать до тех пор, пока не будут выполнены минские договоренности.

"Украина остается для нас приоритетом. Причина этого - незаконная аннексия Крыма и дестабилизация на востоке Украины, которые ставят под сомнение сами основы нашей международной системы и безопасность нашего континента", - заявил представитель Могерини.

Он также отметил, что ЕС полностью поддерживает, в том числе материально, миссию ОБСЕ, работе которой, по его словам, препятствуют на самопровозглашенных территориях Донбасса.

Дебаты по Украине прошли в атмосфере резкого критического настроя европейских депутатов.