Стороны Контактной группы по Украине договорились об отводе тяжелых вооружений

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Спецпредставитель от ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе (ТГК) по урегулированию конфликта на Украине Мартин Сайдик заявляет, что стороны договорились отвести вооружение и спецсредства от линии разграничения в Донбассе до 20 февраля.

"Сегодня достигнуто соглашение о разводе средств, запрещенных Минскими договоренностями до 20 февраля", - заявил Сайдик в среду в Минске.

Заседание участников ТКГ по урегулированию ситуации в Донбассе прошло в среду в Минске. Предыдущий раз группа собиралась в Минске 1 февраля. Тогда ТКГ приняла заявление, в котором призвала к полному прекращению огня в районе Авдеевки. Кроме того, стороны конфликта договорились обменяться списками пленных.

Ранее наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ (СММ ОБСЕ) подтвердили факты передвижения танков и гаубиц в районе населенного пункта Авдеевка в зоне конфликта на Украине.

В минобороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) сообщили, что Киевский район Донецка подвергся обстрелу из реактивных систем залпового огня.