Радикалы пытались сорвать брифинг спецпредставителя ОБСЕ в группе по Донбассу

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Пресс-конференцию спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика трехсторонней контактной группе в среду в Минске пытались сорвать, передал корреспондент агентства "Интерфакс-Запад".

Перед началом пресс-конференции четыре человека, представившиеся представителями незарегистрированной организации "Другая Россия", начали разбрасывать листовки и выкрикивать требования к российскому руководству прекратить переговоры, а также дипломатические и экономические отношения с Украиной. Они также требовали прекращения переговоров в Минске по мирному урегулированию в Донбассе.

Нарушителей порядка вывела служба охраны.

Министерство иностранных дел Белоруссии расценило попытку срыва пресс-конференции как сознательную провокацию, направленную на срыв переговорного процесса по Украине.

В белорусском МИД напомнили, что в среду в Минске группой лиц, документированных паспортами граждан Российской Федерации, а также журналистскими удостоверениями, в частности, издания "Русская планета", была предпринята попытка сорвать пресс-конференцию спецпредставителя ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины.

"Указанные лица разбрасывали листовки и выкрикивали лозунги, препятствующие общению посла с представителями СМИ", - отметили во внешнеполитическом ведомстве.