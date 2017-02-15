Глава Генштаба РФ обсудит с коллегой из США перспективы военного взаимодействия

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Перспективы военного взаимодействия и предотвращение военных инцидентов будут обсуждаться в четверг в Баку на переговорах начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова и главы Объединенного комитета начальников штабов ВС США Джозефа Данфорда.

"Согласованной повесткой предусмотрено обсуждение текущего состояния и перспектив военного взаимодействия между РФ и США, а также вопросов предотвращения инцидентов в связи с военной деятельностью сторон", - сообщили "Интерфаксу" в среду в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Также предполагается обмен мнениями о ситуации в сфере безопасности в кризисных регионах мира", - сказали в Минобороны.

Ранее пресс-служба Объединенного комитета начальников штабов США сообщила, что "военные лидеры обсудят множество вопросов, включая текущее состояние военных отношений между США и Россией". Кроме того, по данным американской стороны, будет обсуждаться "важность постоянной и ясной коммуникации между военными для предотвращения просчетов и потенциальных кризисов".

В 2014 году из-за украинского кризиса США заморозили военное сотрудничество с Россией. После этого никаких сведений о встречах высокопоставленных военных России и США не было.