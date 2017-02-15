Страны НАТО согласились увеличить оборонные расходы

Это было главным требованием к союзникам со стороны главы Пентагона Джеймса Мэттиса

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Требование министра обороны США Джеймса Мэттиса, чтобы все члены альянса справедливо распределяли коллективные обязанности по обеспечению деятельности организации, было встречено с пониманием его коллегами, сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"И этот сигнал отражает политическую реальность в Соединенных Штатах. Я это сам наблюдал на различных встречах с политиками - представителями обеих партий. И там подчеркивалось, насколько важно, чтобы более справедливо и сбалансировано распределялись коллективные обязанности внутри НАТО", - заявил в среду в Брюсселе на пресс-конференции после первого дня совещания министров обороны Североатлантического альянса Столтенберг.

По его мнению, ясное выступление Мэттиса было встречено с пониманием всеми главами оборонных ведомств альянса. И они, сообщил генсек НАТО, тоже твердо ответили, что готовы увеличить оборонные расходы. "Это не какое-то одолжение США, а потому что именно они сами считают, что в интересах и Европы, и Канады направлять более значительные средства на оборонные расходы", - сказал глава альянса.

Он повторил озвученные им накануне сведения о том, что "некоторые члены НАТО уже начали увеличение оборонных расходов", и за 2016 год увеличение достигло 3,8% среди европейских союзников и Канады. Столтенберг также отметил, что после выступления Мэттиса ряд министров подтвердил сообщенные ранее обязательства "выйти очень скоро на рубеж 2% (ВВП - ИФ)" - это Латвия, Литва и Румыния.

"И то, что сказал министр Мэттис, - это справедливое требование. Нам, действительно, надо честно распределять коллективные обязанности внутри НАТО", - подчеркнул генсек организации.

Столтенберг уточнил: "Коллективные обязанности - это не только оборонные расходы. Это еще и тот вклад, который страны вносят в проведение операций и миссий НАТО".