В Астане не смогли согласовать детальный план реализации перемирия в Сирии

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Участникам переговоров в Астане не удалось согласовать документ, содержащий детальный план по имплементации перемирия между правительственными силами и группировками оппозиции, сообщил "Интерфаксу" в четверг источник в делегации одной из стран-гарантов.

По его словам, причина могла быть в недостаточно высоком уровне представительства Турции на переговорах.

Ранее источник говорил, что подготовлены два документа, однако ни один из них окончательно не согласован. "Один из документов содержит детальный план, шаги, которые обязуются предпринимать группировки оппозиции с одной стороны, и сирийское правительство - с другой, для закрепления перемирия. Второй документ касается создания оперативной группы по мониторингу режима прекращения огня при участии России, Турции и Ирана", - уточнил он.