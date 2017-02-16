ООН создаст подразделение для анализа данных о военных преступлениях в Сирии

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - ООН планирует создать подразделение при Всемирной организации в Женеве, которое будет расследовать данные о военных преступлениях в Сирии, пишет в четверг британская газета The Guardian.

"(Подразделение - ИФ) будет заниматься анализом информации, а также готовить иски по наиболее серьезным нарушениям (свобод человека - ИФ) в области международного права", - приводит издание слова представителя организации.

В частности, в полномочия этого подразделения будут включены изучение обстоятельств "военных преступлений, преступлений против человечества и геноцида" в Сирии.

Тем не менее, новому подразделению ООН не будет предоставлена возможность самостоятельно вводить санкции за установленные в ходе расследования факты нарушения прав человека, отмечает The Guardian.

Таким образом, впоследствии иски будут переданы на рассмотрение Международного уголовного суда в Гааге, отмечает издание.