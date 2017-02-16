В Конгрессе призвали расследовать утечки в СМИ секретной информации относительно Трампа

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Необходимо провести расследование для выяснения, каким образом секретная информация, касающаяся президента США Дональда Трампа, попала в американские СМИ, заявил спикер палаты представителей Конгресса США Пол Райан.

"Нужно расследовать все случаи утечек вне зависимости от того, откуда они исходили", - сказал Райан в ходе еженедельного брифинга на Капитолийском холме.

По его словам, в случае, если данная информация является секретной, то речь идет о преступлении и вредит национальной безопасности США.

Ранее с критикой в адрес СМИ, публиковавших утечки, выступил и сам Дональд Трамп.

Ранее пресс-секретарь президента США Шон Спайсер заявил, что Белый дом расследует утечки информации о содержании телефонных разговоров Дональда Трампа с иностранными лидерами.

В частности, ранее в СМИ появилась информация о том, что Трамп по время разговора с Владимиром Путиным 28 января прервался, когда речь зашла о продлении договора ДСНВ, якобы для того, чтобы спросить у своих советников о содержании этого документа, после чего сказал российскому лидеру, что это соглашение было заключено в интересах Москвы и невыгодно для США. "Дело не в том, что он не знал, о чем этот договор". - сказал Спайсер. "Он просто хотел услышать мнение (советников - ИФ), а это совсем другое".

Спайсер добавил, что Трамп переживает по этому поводу. "Мысль, что все, о чем вы говорите, может быть предано огласке, очень беспокоит. Мы ведь пытаемся вести серьезные дела от лица всей страны," - сказал он.