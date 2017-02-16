России не оказалось в рейтинге самых продуктивных бесед Трампа

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп перечислил те страны, с которыми у него, по его словам, состоялись "продуктивные" переговоры, но России среди таковых не оказалось.

"С самого первого дня работы администрации мы столкнулись с необходимостью преодолевать многие сложности. По внешней политике мы начали ряд крайне продуктивных разговоров со многими иностранными лидерами, чтобы двигаться вперед к стабильности и миру в самых беспокойных регионах мира, которых много", - заявил он в ходе пресс-конференции в Вашингтоне.

"У нас были отличные переговоры и также встречи с Соединенным Королевством, Израилем, Мексикой, Японией, Китаем и Канадой. Это были действительно очень-очень продуктивные беседы", - добавил он.

Между тем телефонный разговор президентов Дональда Трампа и Владимира Путина состоялся 28 января. По данным американских СМИ, телефонный разговор, начавшийся после 20:00 по московскому времени, продолжался около 40 минут.

Глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что разговор "был хорошим и в политическом, и в человеческом смысле".

Беседа "проявила взаимное уважение, стремление лидеров общаться без нравоучений, опираясь - и я хочу это особо подчеркнуть - на национальные интересы каждой страны", - заявил Лавров на брифинге.