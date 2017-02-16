В Госдепе США осудили теракт в Багдаде

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - США решительно осуждают террористический акт в иракской столице, в результате которого погибли около 50 человек и ответственность за который взяло на себя "Исламское государство" (запрещено в РФ), заявили в Госдепартаменте.

"Мы в высшей степени осуждаем ужасные террористические акты ИГИЛ, целью которых стал сегодня автосалон в Багдаде в Ираке. По оценкам, погибли около 50 человек и многие получили ранения", - говорится в распространенном в четверг заявлении представителя Госдепартамента США Марка Тонера.

Американское внешнеполитическое ведомство выразило "глубочайшие соболезнования семьям и близким погибших" и пожелало "полного и скорейшего выздоровления пострадавшим в результате теракта".

"Эти акты массового убийства - еще один пример полного презрения ИГИЛ к жизни человека. Мы находимся в тесном контакте с иракскими властями и готовы оказывать поддержку иракским силам безопасности, которые продолжают бороться с ИГИЛ в Мосуле, и привлечь всех виновных в этих жестоких преступлениях к ответственности", - подчеркивается в сообщении.

Ранее сообщалось, что мощный взрыв на юге иракской столицы унес жизни не менее 48 человек, еще 56 получили ранения.

По информации местной полиции, начиненный взрывчаткой автомобиль взлетел на воздух в южной части Багдада. Ответственность за теракт уже взяла на себя террористическая организация "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Этот теракт стал уже третьим в Багдаде за последние три дня.