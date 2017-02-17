Глава МИД Италии допустил возрождение формата "большой восьмерки"

Это будет возможно после снятия санкций, считает Анджелино Альфано

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Вопрос возвращения к формату "большой восьмерки" с участием России стоит поднимать после преодоления санкционного режима в отношении данной страны, считает глава МИД Италии Анджелино Альфано.

"Только глупый человек может думать, что отношения между США и Россией, и между ЕС и Россией должны оставаться холодными", - заявил он на полях саммита G20 в Бонне. Его слова приводит агентство ANSA.

Альфано выразил надежду, что "преодолев вопрос санкций, можно будет вернуться к формату G8", но "время еще не пришло, учитывая саммит в конце мая в Таормине".

По словам министра, возвращение к формату G8 с участием России - это "цель, над которой идет работа".

Саммит "большой семерки" пройдет 26-27 мая в Таормине на острове Сицилия.