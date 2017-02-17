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От схода лавины на юге Казахстана погибли семеро военнослужащих

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - В результате схода лавины на юге Казахстана, по предварительным данным, погибли семь военнослужащих. Об этом сообщил агентству "Интерфакс" официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана Руслан Иманкулов.

"Как стало известно только что, семь человек погибли", - сказал Иманкулов. "На данный момент спасены 10 военнослужащих, поисково-спасательные работы продолжаются", - добавил он.

По словам официального представителя КЧС, на место происшествия были незамедлительно направлены спасательные подразделения.

"От места происшествия до города Тараз более 110 км расстояние. В этой связи сейчас 75 человек и 7 единиц техники находятся в пути для продолжения поисково-спасательных работ. Кроме того, сейчас на месте уже более 60 военнослужащих той же самой войсковой части 91678 и бригада скорой медицинской помощи участвуют в поисково-спасательных работах", - проинформировал Иманкулов.

Как сообщалось, в ущелье Коксай в Жамбылской области (на юге Казахстана) в ходе плановых занятий по боевой подготовке военнослужащих войсковой части 91678, проходивших в ущелье Коксай Жамбылской области, произошел внезапный сход снежной лавины.

По предварительным данным, под лавиной оказались 22 военнослужащих.

Теги: Казахстан
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