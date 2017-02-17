ДНР отведет свою технику от линии соприкосновения только после отвода украинской

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил в пятницу, что ДНР не станет отводить военную технику от линии соприкосновения в Донбассе до тех пор, пока это не сделают украинские военные.

"Я, как глава Донецкой народной республики, ответственно заявляю, что не отдам приказ об отведении ни одного танка, ни одного миномета, пока мы не убедимся в том, что украинские военные свою технику отведут", - сказал Захарченко на брифинге в Луганске. "Мне дорога жизнь каждого моего солдата", - добавил он.

Ранее Захарченко заявил, что ополченцы готовы освободить подконтрольные Украине районы Донбасса военным путем, если не удастся сделать это политическими методами. Он добавил, что благодаря блокадам, которые проводят киевские власти, у руководства самопровозглашенных республик появилось право "делать это самостоятельно".