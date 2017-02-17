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Песков раскритиковал слова главы ДНР о силовом "освобождении" Донбасса

Пресс-секретарь Путина назвал их эмоциональной реакцией Захарченко на провокации украинских военных

Песков раскритиковал слова главы ДНР о силовом "освобождении" Донбасса
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Фото: ТАСС, Михаил Метцель

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что заявление лидера самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко о возможном военном решении конфликта противоречит минским договоренностям, отметив при этом, что оно было сделано после провокаций украинских военных.

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"Безусловно, такие заявления не в русле минских договоренностей", - сказал Песков на просьбу прокомментировать слова Захарченко о готовности освободить подконтрольные Киеву районы Донбасса военным путем при отсутствии политического процесса.

Вместе с тем пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что это, "к сожалению, тот эмоциональный фон, который сопутствует напряженности на линии разделения (конфликтующих сторон - ИФ)". "Эта напряженность возникла после провокационных и агрессивных действий украинских вооруженных сил и отдельных отрядов", - подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

По его словам, трудно сказать, насколько и в какой степени так называемые добровольческие батальоны контролируются украинскими вооруженными силами.

Песков полагает, что заявление Захарченко было сделано под влиянием "продолжающихся обстрелов со стороны Украины мирных населенных пунктов Донбасса".

"Москва, как и Российская Федерация, как страна-гарант Минских соглашений, делала, делает и будет продолжать делать все возможное для деэскалации конфликта и для вывода его в мирное политико-дипломатическое русло", - заключил Песков.

В пятницу Захарченко заявил, что ополченцы готовы освободить подконтрольные Украине районы Донбасса военным путем, если не удастся сделать это политическими методами. "Мы всегда говорили, что освобождение оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей - это наша коллективная задача. И мы всегда говорили, что желательно это сделать политическим путем. Если же они не понимают, то напомню, что мы можем сделать это и военным", - сообщил Захарченко на пресс-конференции.

Теги: Дмитрий Песков, Донбасс, ДНР, Александр Захарченко
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