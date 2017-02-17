Начальники генштабов США и РФ не обсуждали размещение американских войск в Сирии

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU -Глава объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд не обсуждал с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым вопросы, связанные с размещением американских военных в Сирии, заявили в Пентагоне.

"Они никогда не обсуждали текущее или будущее развертывание американских войск в Сирии", - сказал "Интерфаксу" в пятницу представитель Объединенного комитета начальника штабов Джон Фейдж. Ранее в американских СМИ появилась информация о том, что Пентагон может предложить президенту США Дональду Трампу отправить сухопутные войска в Сирию. Официального подтверждения этой информации нет.

Между тем, в прессе появились предположения о том, что возможное направление американских сухопутных сил в Сирию и озабоченность России в связи с этими сообщениями могли обсуждаться на встрече Данфорда и Герасимова накануне в Баку. Так, канал CNN сообщал, что Пентагон впервые рассматривает возможность отправки регулярных наземных боевых войск в северную часть Сирии для того, чтобы "ускорить процесс борьбы с ИГ (запрещена в РФ)".

28 января американский президент подписал меморандум о плане борьбы с террористической группировкой ИГ. От Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США потребовали за месяц составить проект нового плана победы над террористами в Сирии.