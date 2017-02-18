Министр иностранных дел Ирана спрогнозировал последствия отправки войск США в Сирию

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Отправка американских наземных войск в Сирию для борьбы с "Исламским государством" (ИГ, запрещено в РФ) спровоцирует вспышку экстремизма в регионе, что скажется на безопасности всего мира, считает глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

"Я считаю, что присутствие иностранных на арабской территории - это способ для экстремистов объединяться и вербовать новых боевиков из молодежи, которая лишена прав", - сказал он в интервью телеканалу CNN.

По мнению М.Зарифа, "оккупация" Ирака Соединенными Штатами "породила ИГИЛ".

"Те же люди, которые вооружали ИГИЛ, вооружали террористические группировки, это те же, кто ранее вооружал Саддама Хусейна, кто создал и вооружил "Аль-Каиду" (запрещена в РФ)", - заявил иранский министр.

Он призвал "не повторять историю".

Ранее в американских СМИ появилась информация о том, что Пентагон может предложить президенту США Дональду Трампу отправить сухопутные войска в Сирию. Официального подтверждения этой информации нет.

Верховный суд РФ признал "Исламское государство" (ИГИЛ, ИГ) террористической организацией, деятельность которой запрещена на территории России.