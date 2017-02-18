Мэр Киева перевел городскую тепловую электростанцию на экономный режим работы

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что запас угля на теплоэлектроцентрали (тепловой электростанции) "Еврореконструкция" составляет 25 тысяч тонн.

"В нормальном режиме работы, не скупясь, этого хватит почти на месяц", - приводит слова мэра пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

В то же время мэр Киева из-за сложной ситуации в энергетике в стране поручил перевести теплоэлектроцентраль в экономный режим работы. В частности, задействованы паровые котлы, которые работают на угле и водогрейные котлы, которые работают на природном газе.

"В таком режиме тех запасов угля, которые есть, хватит на 50 дней. Киевлянам не нужно волноваться. Угрозы для Киева нет. Ситуация под контролем. Не нужно паниковать и распространять слухи", - заверил Кличко.