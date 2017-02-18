Что случилось этой ночью: суббота, 18 февраля

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Агентство Moody's изменило прогноз суверенных рейтингов России. Теперь они нейтральные.

- Президент Украины Петр Порошенко обвинил российские власти в ненависти к Украине и заявил, что Владимир Путин не признает украинской идентичности.

- На одном из хранилищ газа во Франции произошла серия взрывов. Никто не пострадал, но причин взрыва пока не установили.

- Группировки вооруженных людей устроили перестрелку в Харькове из-за спора о блокаде поставок угля из Донбасса.