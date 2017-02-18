Лавров увидел в выступлениях западных политиков продолжение холодной войны

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Выступления западных политиков на Мюнхенской конференции по безопасности говорят о том, что холодная война еще не закончилась, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Говорят, что войны начинаются в головах людей, там же, они, по логике, должны и заканчиваться. Однако с холодной войной этого пока не произошло, если судить, в частности, по некоторым выступлениям политиков в Европе и в США, в том числе, и по заявлениям, которые прозвучали вчера и сегодня в начале нашей конференции", - сказал Лавров, выступая в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности.

Министр подчеркнул, что НАТО "так и осталась институтом холодной войны".

Касаясь темы взаимодействия в США, Лавров заявил, что Москва хотела бы прагматизма и взаимного уважения в отношениях с Вашингтоном.

"Каких отношений мы хотим с США? Отношений прагматизма, взаимного уважения, осознания особой ответственности за глобальную стабильность", - сказал глава российского МИДа.

"Две наши страны никогда не были в прямом конфликте, между ними было гораздо больше дружественной истории, нежели противостояния. В наших общих интересах конструктивное выстраивание российско-американских отношений, тем более, что Америка не менее близкий, чем Евросоюз, наш сосед. В Беренговом проливе нас разделяет всего четыре километра", - добавил министр.

По словам Лаврова, потенциал кооперации в политике, экономике, гуманитарной сфере - огромен. Но ему еще предстоит быть реализованным. "Мы к этому настроены, насколько к этому готовы США", - заключил он.