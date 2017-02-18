Лавров призвал возобновить военное сотрудничество между Россией и НАТО

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Россия выступает за возобновление военного сотрудничества с Североатлантическим альянсом, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Для того, чтобы опасения и подозрения снимать, надо возобновить военное сотрудничество (между Россией и НАТО - ИФ)", - сказал Лавров, выступая в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности.

Министр добавил, что в марте может состояться экспертная встреча между Россией и НАТО для обсуждения вопроса об авиационной безопасности над Балтикой, в том числе по теме транспондеров.

"Вчера Йенс Столтенберг (генсек НАТО - ИФ) сказал мне, что есть надежда на то, эксперты наконец-то соберутся в марте", - сказал Лавров.

Министр также отметил, что предложение канцлера Германии Ангелы Меркель обсуждать кибербезопасность в рамках Совета Россия - НАТО (СРН) говорит о заинтересованности Берлина в возобновлении полноценного функционирования этого формата.

"Сегодня канцлер Меркель - мы заговорили о кибербезопасности - выдвинула очень интересную мысль о том, что Совет Россия - НАТО должен был бы заняться этой проблемой... Если теперь канцлер Германии - одного из ведущих членов НАТО - выступает за то, чтобы НАТО занималась кибербезопасностью, я исхожу из того, что, по крайней мере, Берлин хочет, чтобы СРН возобновил полноценное функционирование, а не просто ограничился дискуссиями", - сказал глава МИД РФ в Мюнхене.

53-я Мюнхенская конференция по безопасности проходит 17-19 февраля. Конференция считается крупнейшей и одной из наиболее авторитетных площадок для обсуждения проблем глобальной безопасности. В столице Баварии традиционно собирается несколько сотен экспертов и политиков со всего мира.