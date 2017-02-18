Лавров сообщил о договоренности по поводу встречи Путина и Трампа

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос журналистов о планируемой встрече президента России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом, сообщил, что "есть договоренность о том, что такая встреча должна состояться".

"Она должна быть хорошо подготовлена и должна пройти в тот момент, когда и где будет удобно обоим президентам", - заявил Лавров журналистам в Мюнхене, где в эти дни проходит конференция по безопасности.

Российский министра также сказал, что не контактировал на полях Мюнхенской конференции с вице-президентом США Майком Пенсом.

"Мы (с Пенсом - ИФ) поздоровались перед началом заседания, контактов здесь не было", - сказал Лавров.