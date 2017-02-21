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Трамп будет сотрудничать с Россией в борьбе с терроризмом и экономической сфере

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп будет стараться найти общий язык с Россией в сфере борьбы с терроризмом и в развитии экономики, заявил представитель Белого дома Шон Спайсер на брифинге во вторник.

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"Президент всегда принимает решения, касается ли это России или других вопросов, и он ясно дал понять, что если у него получится добиться сделки с Россией - чего не смогли добиться несколько прежних администраций - он так и сделает. Ну а если это у него не получится - то нет", - заявил Спайсер.

"Он постарается, и его успехи в сфере бизнеса и переговоров должны указывать на то, что это у него получится. Он понимает, что если он сможет найти общий язык в сфере борьбы с "Исламским государством" (организация, запрещенная в России), в сфере развития экономики, в которой у нас есть общие интересы - то он так и сделает. Именно в этом направлении мы и продолжим работать с Россией", - отметил он.

"Если он сможет достичь соглашения - так оно и будет, а если нет, то нет. Но он постарается. И в тех сферах, в которых другие потерпели неудачу, он сделает все возможное, если это в интересах США", - подчеркнул Спайсер.

Теги: США, Дональд Трамп
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