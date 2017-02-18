Запуск Falcon 9 отменили за несколько секунд до старта

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Компания SpaceX в последний момент отложила пуск ракеты Falcon 9 из-за технических неполадок, сообщает в субботу Fox News.

Владелец компании Илон Маск пояснил, что проблема была в работе двигателя первой ступени, который повел себя "немного странно". Позже он добавил, что с 99-процентной вероятностью все прошло бы удачно, однако даже один процент сомнений стоит того, что подождать еще один день. В итоге пуск перенесли на воскресенье.

Btw, 99% likely to be fine (closed loop TVC wd overcome error), but that 1% chance isn't worth rolling the dice. Better to wait a day. — Elon Musk (@elonmusk) 18 февраля 2017 г.

Falcon 9 должна доставить на МКС еду, инструменты и все необходимое для научных работ.

SpaceX возобновила пуски в начале этого года после крупной аварии в сентябре 2016; тогда ракета взорвалась во время залива топлива.