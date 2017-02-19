Четыре человека погибли из-за шторма в Калифорнии

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - По меньшей мере четыре человека стали жертвами шторма на юге Калифорнии, сообщил в субботу телеканал ABC News.

В одном из районов Лос-Анджелеса из-за мощного ветра дерево оборвало линию электропередач и упало на машину, в которой находился 55-летний мужчина. Он получил удар током и скончался с больнице.

Еще двое погибли в результате аварий на трассе неподалеку от Сан-Диего. Кроме того, два машины провалились под землю в результате обрушения грунта и были затоплены проливным дождем.

Шторм обрушился на Калифорнию в пятницу утром и грозит стать самым мощным за последние шесть лет. Десятки тысяч человек испытывают проблемы с электроснабжением, перекрыты несколько шоссе.