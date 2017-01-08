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Снежный шторм спровоцировал транспортный коллапс на востоке США

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Снежный шторм обрушился на северо-восточные штаты США, спровоцировав сотни дорожных происшествий, сообщает в субботу Fox News. Особенно сильной метель оказалась в Северной Каролине - там только за ночь зафиксировано 260 аварий.

Аэропорты на восточном побережье отменили сотни рейсов, все силы брошены на очистку взлетно-посадочных полос. Сообщается также о перебоях в движении поездов.

Снегопад должен закончиться днем, однако транспортную ситуацию это не улучшит, предупреждают местные власти. Синоптики обещают похолодание, которое приведет к образованию наледи на дорогах.

Кроме того, Северной Каролине угрожает крупнейшее наводнение на последние 10 лет. За выходные в штате может выпасть от 30 до 50% годовой нормы осадков.

Теги: США
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