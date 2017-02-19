Российские военные за сутки передали жителями Сирии 9 тонн гуманитарных грузов

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Российский центр по примирению враждующих сторон в Сирии провел за сутки три гуманитарные акции в городах Латакия, Хомс, а также в населенном пункте Хауш-Султан провинции Дамаск.

"В город Латакия доставлено 6,6 тонны продуктов питания. Жителям населенного пункта Хауш-Султан провинции Дамаск произведена передача 550 продуктовых пакетов. В дошкольные учреждения города Хомс доставлены комплекты для детского творчества и мягкие игрушки", - говорится в сообщении Центра, поступившем в воскресенье в "Интерфакс".

Всего, по данным Центра, за сутки гуманитарную помощь получили 3,59 тыс. жителей. Общая масса переданных населению гуманитарных грузов составила 8,8 тонны.

Кроме того, сообщается, что самолетом Ил-76 военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России на авиабазу Хмеймим доставлено 17,9 тонны гуманитарных грузов (продовольствие, одежда, пледы), предоставленных республикой Армения.

"В течение суток ООН и партнеры продолжали оказывать продовольственную, медицинскую, психологическую и юридическую помощь САР. Кроме того, продолжаются работы по восстановлению инфраструктуры и обеспечению временным жильем нуждающихся", - говорится в сообщении Центра.

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