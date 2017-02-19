Глава МИД Франции обвинил Россию в поддержке Фийона и Ле Пен

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Неприемлемыми назвал министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эро якобы имеющие место попытки кибератак со стороны России на сайт и электронную почту кандидата в президенты страны Эммануэля Макрона.

"Достаточно посмотреть, какие кандидаты - Марин Ле Пен или Франсуа Фийон - Россия отдает им предпочтение в президентской кампании Франции", - сказал министр в интервью Journal du Dimanche.

Он подчеркнул: "А кибератакам подвергается Эммануэль Макрон, который является проевропейским кандидатом. Такая форма вмешательства в демократическую жизнь Франции является неприемлемой, и я ее отвергаю".

По словам главы МИД, "Россия первой должна заявить, что невмешательство во внутренние дела является главным правилом, и я это пойму". Он добавил, что "Франция не допустит, чтобы ее выбор был сделан под диктовку".

В феврале в штабе Макрона заявили о кибератаках, якобы связанных с Россией. Заявления о причастности к ним Москвы в Кремле назвали абсурдом.