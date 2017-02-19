Один из главарей "Аль-Каиды" уничтожен в Афганистане

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Власти Афганистана сообщают о ликвидации одного из командиров террористической организации "Аль-Каида" (запрещена в РФ).

В обнародованном в воскресенье сообщении пресс-центра Главного управления национальной безопасности Афганистана говорится, что в ходе операции силовых структур в уезде Нова провинции Газни в центральном Афганистане десять дней назад был убит один из влиятельных командиров сети "Аль-Каида" Сайфулла Ахтар.

Отмечается, что Ахтар в Афганистане командовал пакистанскими боевиками. Он обвинялся, в частности, в планировании и осуществлении нападения на иностранные военные базы в Баграме и Кабуле.

Кроме того, Главное управление нацбезопасности сообщает, что Ахтар в прошлом дважды был арестован в Пакистане.