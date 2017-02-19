В мире Наплыв мигрантов в Европу

Германия в этом году вышлет рекордное число мигрантов

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Рекордное количество мигрантов будет депортировано Германией в 2017 году, сообщил Петер Альтмайер - руководитель администрации канцлера Ангелы Меркель.

В интервью изданию Bild am Sonntag он сказал, что из 700 тыс. запросов на предоставление убежища, поданных в 2016 году, около 300 тыс. не были удовлетворены.

В 2016 году, отметил чиновник, Германия депортировала около 80 тыс. мигрантов.

Наблюдатели отмечают, что это решение было принято для того, чтобы привлечь голоса избирателей на выборах канцлера в сентябре, поскольку политика Меркель в отношении мигрантов не пользуется популярностью у населения.

Нашествие мигрантов в Европу

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Сотни мигрантов идут пешком из Будапешта к австрийской границеСирийские беженцы около населенного пункта Реске на юге Венгрии, у границы с СербиейПолицейские пытаются задержать семью беженцев в городе Бичке, ВенгрияЖенщина ищет обувь среди вещей, пожертвованных жителями в германском ДортмундеНелегальные мигранты пробираются через колючую проволоку на границе между Венгрией и СербиейМигранты штурмуют поезд на вокзале Келети в Будапеште
Сотни мигрантов идут пешком из Будапешта к австрийской границе
Теги: Германия
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