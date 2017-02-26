СМИ узнали о совершении около десяти нападений ежедневно на мигрантов в Германии

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Более 3,5 тыс. атак было совершено в отношении нелегальных иммигрантов в Германии за 2016 год, сообщают в воскресенье западные СМИ.

Согласно статистике, полученной МВД ФРГ в ходе парламентского запроса, около 10 атак происходит в отношении иммигрантов ежедневно.

Более 550 человек, в том числе 43 ребенка, на которых были совершены атаки за последний год, получили увечья различной степени тяжести, отмечают издания.

В общей сложности количество подобных нападений превысило 3,5 тыс. за 2016 год. При этом целями хулиганов стали почти 1 тыс. центров, оборудованных для размещения беженцев.