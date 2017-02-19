Ракета-носитель Falcon 9 вывела грузовик Dragon на орбиту

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX успешно вывела на орбиту непилотируемый грузовой корабль модели Dragon, сообщает "Би-би-си".

В свою очередь SpaceX в своем твиттере сообщает, что первая ступень ракеты-носителя уже вернулась на Землю, успешно приземлившись неподалеку от места старта на территории космодрома на мысе Канаверал. Основатель компании Илон Маск опубликовал снимок успешного старта.

Изначально пуск был запланирован на 18 февраля, но был отложен из-за проблем с двигателем. В НАСА заявляют, что технические проблемы, из-за которых пуск был отложен, устранены.

SpaceX возобновила запуски в начале 2017 года после крупной аварии в сентябре.

Запущенный в субботу Dragon направляется к МКС и, как ожидается, прибудет к утру среды.