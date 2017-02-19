Киевская полиция задержала пять человек в ходе протестов

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - В ходе столкновений участников акций на Европейской площади с полицией серьезно пострадал полицейский, пятеро протестующих задержаны.

"Пять человек задержаны, есть пострадавший полицейский, у него серьезные травмы", - сказал начальник столичного главка полиции Андрей Крищенко в эфире "Громадського".

Как сообщили "Интерфаксу" в полиции Киева, обстановка в городе стабилизировалась, все столкновения закончились.

Ранее протестующие попытались установить палаточный городок. Полиция помешала этому. Вскоре между протестующими и сотрудниками полиции случилась потасовка.