В Киеве протестующие устроили потасовку с полицией

Националисты и участники блокады железнодорожного сообщения с Донбассом попытались устроить палаточный городок в центре украинской столицы

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - В Киеве на улице Институтской начались столкновения между протестующими и полицией.

На пересечении улиц Институтской и Банковой сторонники националистов и участники блокады железнодорожного сообщения с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса предприняли попытки установки палаточного городка.

Полиция воспрепятствовала проносу металлических предметов для установки палаток.

На месте находятся народные депутаты Украины Семен Семенченко и Егор Соболев.

Около 19:00 по местному времени протестующие попытались пройти на улицу Банковую. Полиция и подразделения Национальной гвардии Украины препятствовали проходу людей. Затем участники акции попытались сломать заграждения, установленные сотрудниками правоохранительных органов. Позже к ограждению на улице Банковой прибыл еще один отряд Национальной гвардии.

Как сообщил в прямом эфире "Громадське.юа" один из участников протестов, причиной столкновений стал отказ сотрудников полиции пропустить протестующих на улицу Банковую.

Семенченко ранее заявил агентству "Интерфакс-Украина", что участники блокады железнодорожного сообщения в Донбассе намерены распространить ее на сообщение Украины с Россией.

Украинские радикалы с 25 января блокируют железную дорогу в Луганской и Донецкой областях под предлогом пресечения торговли с неподконтрольной Киеву частью Украины.

Блокада привела к острой нехватке угля для украинской энергетики и металлургии. На минувшей неделе в стране был введен режим чрезвычайной ситуации в энергетике.

В воскресенье 19 февраля в Киеве также прошли акции по случаю третьей годовщины событий на площади Независимости. По данным правоохранительных органов, эти мероприятия прошли без происшествий.

Со своей стороны заместитель председателя Нацполиции-руководитель патрульной полиции Александр Фацевич заявил, что сотрудники Национальной полиции охраняют общественный порядок под зданием администрации президента и силу к протестующим не применяют. "Это охрана общественного порядка. Никто никого не бил", - заявил Фацевич в комментарии Радио Свобода.