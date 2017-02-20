Прокурор Черногории обвинил Россию в причастности к попытке переворота

По версии обвинителя, некие российские госорганы стоят за попыткой свержения власти в Черногории, чтобы не допустить вступления страны в НАТО

Задержание одного из подозреваемых в причастности к попытке переворота в Черногории

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Прокурор Черногории Миливое Катнич заявил, что к попытке переворота в стране осенью 2016 года причастны некие "российские властные структуры", сообщает The Guardian со ссылкой на черногорские СМИ.

Накануне парламентских выборов 16 октября 2016 года в Черногории была арестована группа из 14 сербов, которая входила в "мощную организацию" из примерно 50 человек, якобы готовившую заговор. По словам властей, группа была организована "русскими националистами".

Теперь же прокурор заявляет, что речь идет о неких российских органах власти, которые якобы причастны к попытке переворота, предпринятой с целью не допустить вступления Черногории в НАТО. Как отмечает черногорский портал Vijesti, Катнич призвал российское руководство "провести расследование в отношении этих органов".

По его словам, в расследовании прокуратуре помогают разведки стран Европы и США.

Ранее к пяти месяцам тюрьмы были приговорены трое сербов, которые признали организацию преступной группировки с целью проведения переворота. Всего же Черногория подозревает не менее 25 человек в причастности к попытке свержения власти. Большинство подозреваемых - сербы, но прокуратура убеждена, что главными организаторами являются двое россиян.

Также среди подозреваемых фигурируют двое черногорских парламентариев, которых лишили депутатской неприкосновенности, чтобы им можно было предъявить обвинения. Их партия "Демократический Фронт" подтверждает, что выступает категорически против вступления в НАТО, но дело о заговоре называет сфабрикованным.

Российская сторона ранее уже заявляла, что не имеет отношения ни к каким противоправным действиям в Черногории.