Лавров ответил на обвинения РФ в причастности к подготовке переворота в Черногории

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал обвинения в адрес российских спецслужб в подготовке переворота в Черногории голословными и высосанными из пальца.

"Я понимаю, что британским СМИ до всего есть дело, они себя не один раз уже проверяли, в том числе, и в таких абсолютно очевидно высосанных из пальца ситуациях, как "дело Литвиненко" и то, как они его интерпретировали",- сказал Лавров журналистам по итогам переговоров с коллегой из Буркина-Фасо.

"Что касается упомянутой вами новости, то она стоит в одном ряду с другими голословными обвинениями нас и нашей страны, в том числе, в хакерских атаках против всего Запада практически, во вмешательстве в избирательные кампании большинства западных стран, о связях администрации Трампа с российскими спецслужбами и многое другое", - добавил он.

"Ни по одному из этих голословных обвинений ни одного факта нам предъявлено не было",- подчеркнул министр.

Ранее The Guardian со ссылкой на черногорские СМИ сообщило, что прокурор Черногории Миливое Катнич заявил о причастности неких "российских властных структур" к попытке переворота в стране осенью 2016 года. По мнению прокурора, цель переворота - не допустить вступления Черногории в НАТО. Катнич призвал российское руководство "провести расследование в отношении этих органов".

Накануне парламентских выборов 16 октября 2016 года в Черногории была арестована группа из 14 сербов, которая входила в "мощную организацию" из примерно 50 человек, якобы готовившую заговор. Власти тогда заявили, что группа была организована "русскими националистами".

К пяти месяцам тюрьмы были приговорены трое сербов, которые признали организацию преступной группировки с целью проведения переворота. Всего же Черногория подозревает не менее 25 человек в причастности к попытке свержения власти. Большинство подозреваемых - сербы, но прокуратура убеждена, что главными организаторами являются двое россиян.

Российская сторона ранее уже утверждала, что не имеет отношения ни к каким противоправным действиям в Черногории.