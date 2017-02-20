Американцы стали хуже относиться к России

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Уровень популярности России в США в 2017 году снизился на два процентных пункта в сравнении с прошлым годом - до 28%, свидетельствуют данные опроса исследовательской группы Gallup. В прошлом году положительно Россию оценивали 30% респондентов, в 2015 году этот показатель составлял 24%.

5% опрошенных американцев оценили отношение к России как "очень благосклонное", 23% - как "преимущественно благосклонное", еще 44% респондентов относятся к России "преимущественно неблагосклонно" и 26% - "очень неблагосклонно", оставшиеся 2% опрошенных не смогли дать оценку. Таким образом, Россия попала в группу стран, к которой американцы относятся "неблагосклонно". Помимо России, в этом списке оказались в этом году Саудовская Аравия и Палестинская национальная автономия.

Самый низкий рейтинг среди 21 страны американцы присвоили Северной Корее. Уровень популярности КНДР у американцев составил 11%. Среди стран, к которым граждане США относятся хуже всего, оказались Ирак (уровень популярности - 19%), Афганистан и Сирия (по 17%, соответственно) и Иран - 12%. Наиболее высокие оценки получили Канада (92%), Великобритания (91%), Япония (85%), Франция (83%) и Германия (82%).