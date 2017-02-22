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Американцы стали реже ходить в рестораны и кафе из-за роста цен

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Треть американцев стала реже посещать кафе и рестораны из-за роста цен на позиции в меню за последние три месяца, свидетельствуют итоги опроса социологической службы Ipsos.

По данным Ipsos, 62% респондентов среди тех, кто теперь предпочитает больше питаться дома, назвали основной причиной этому высокие цены в ресторанах и кафе. Более чем две трети опрошенных ответили, что они едят дома, потому что это дешевле.

Как отмечает служба, разрыв между ценами в магазинах и ценами в ресторанах достиг в США исторического максимума. Потребительские цены на продукты питания в магазинах снизились в годовом выражении на 1,9% по состоянию на конец января, в то время как цены на продукты питания в ресторанах и кафе выросли на 2,4%. В опросе приняли участие более 4,2 тыс. совершеннолетних американцев. Он проводился онлайн во всех 50 штатах США в период с 14 по 25 января 2017 года.

Теги: США
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