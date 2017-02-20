Белорусская оппозиция устроит в День Конституции "марши нетунеядцев"

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Ряд белорусских оппозиционных партий, организаторов кампании "Мы не тунеядцы" объявили 15 марта, День Конституции Белоруссии, общенациональным днем протеста против так называемого "тунеядского" декрета.

"Кампания "Мы - не тунеядцы" объявляет 15 марта, День Конституции, общенациональным днем протеста против декрета N3. В Минске подана заявка на проведение "Марша нетунеядцев". Кроме столицы, марши состоятся и в других регионах Белоруссии", - говорится в заявлении партии "Белорусская христианская демократия".

По информации партии, главная цель маршей - отмена декрета N3. Организаторы кампании обещают до 15 марта продолжить сбор подписей против декрета.

В оргкомитет общенациональной кампании "Мы - не тунеядцы" входят партии "Белорусская христианская демократия", "Объединенная гражданская партия", "Белорусский социал-демократическая партия" (Грамада), партия левых "Справедливый мир", партия "Зеленые", оргкомитет "Партии свободы и прогресса", партия женщин "Надзея", кампания "Наш дом", а также движение "За Свободу".

Заявка на проведение в Минске марша "нетунеядцев" была подана 23 января.

Как сообщалось, в воскресенье в ряде областных городов прошли несанкционированные акции против так называемого "тунеядского декрета". Ранее, в пятницу, аналогичная акция прошла в белорусской столице.

Что грозит тунеядцам

Декретом "О предупреждении социального иждивенчества" установлена обязанность граждан Белоруссии, постоянно проживающих в стране иностранных граждан, лиц без гражданства, не участвовавших в финансировании государственных расходов или участвовавших в таком финансировании менее 183 календарных дней (полгода - ИФ), уплачивать сбор в размере 20 базовых величин (примерно 14 тыс. российских рублей).

За неуплату или неполную уплату предусмотрен штраф в размере от 2 до 4 базовых величин или административный арест с обязательным привлечением к выполнению общественно полезных работ.

Срок уплаты налога истекает 20 февраля 2017 года. По данным министерства по налогам и сборам на 7 февраля, "тунеядский сбор" уплатил только каждый десятый из обязанных это сделать.

Базовая величина в Белоруссии в настоящее время составляет Br23 ($12).