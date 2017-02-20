Главные новости
В миреВ Сирии при подрыве фугаса погибли четыре российских военных советникаВ РоссииВ Кремле объяснили признание Москвой документов ДНР и ЛНРЭкономикаРоссия в декабре 2016 года вышла на первое место в мире по добыче нефти
В мире

Белорусская оппозиция устроит в День Конституции "марши нетунеядцев"

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Ряд белорусских оппозиционных партий, организаторов кампании "Мы не тунеядцы" объявили 15 марта, День Конституции Белоруссии, общенациональным днем протеста против так называемого "тунеядского" декрета.

"Кампания "Мы - не тунеядцы" объявляет 15 марта, День Конституции, общенациональным днем протеста против декрета N3. В Минске подана заявка на проведение "Марша нетунеядцев". Кроме столицы, марши состоятся и в других регионах Белоруссии", - говорится в заявлении партии "Белорусская христианская демократия".

По информации партии, главная цель маршей - отмена декрета N3. Организаторы кампании обещают до 15 марта продолжить сбор подписей против декрета.

В оргкомитет общенациональной кампании "Мы - не тунеядцы" входят партии "Белорусская христианская демократия", "Объединенная гражданская партия", "Белорусский социал-демократическая партия" (Грамада), партия левых "Справедливый мир", партия "Зеленые", оргкомитет "Партии свободы и прогресса", партия женщин "Надзея", кампания "Наш дом", а также движение "За Свободу".

Заявка на проведение в Минске марша "нетунеядцев" была подана 23 января.

Как сообщалось, в воскресенье в ряде областных городов прошли несанкционированные акции против так называемого "тунеядского декрета". Ранее, в пятницу, аналогичная акция прошла в белорусской столице.

Что грозит тунеядцам

Декретом "О предупреждении социального иждивенчества" установлена обязанность граждан Белоруссии, постоянно проживающих в стране иностранных граждан, лиц без гражданства, не участвовавших в финансировании государственных расходов или участвовавших в таком финансировании менее 183 календарных дней (полгода - ИФ), уплачивать сбор в размере 20 базовых величин (примерно 14 тыс. российских рублей).

За неуплату или неполную уплату предусмотрен штраф в размере от 2 до 4 базовых величин или административный арест с обязательным привлечением к выполнению общественно полезных работ.

Срок уплаты налога истекает 20 февраля 2017 года. По данным министерства по налогам и сборам на 7 февраля, "тунеядский сбор" уплатил только каждый десятый из обязанных это сделать.

Базовая величина в Белоруссии в настоящее время составляет Br23 ($12).

Теги: Белоруссия
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В мире
В Сирии при подрыве фугаса погибли четыре российских военных советникаВ Сирии при подрыве фугаса погибли четыре российских военных советника
Автомобиль с ними двигался в составе колонны из района аэродрома Тияс к ХомсуПодробнее
Глава российского МИД обвинил спецслужбы США в прослушке посла РФ в ВашингтонеГлава российского МИД обвинил спецслужбы США в прослушке посла РФ в Вашингтоне
Сергей Лавров напомнил, что советник Трампа по безопасности был вынужден уйти в отставку на фоне слухов о якобы существующей его связи с МосквойПодробнее
Прокурор Черногории обвинил Россию в причастности к попытке переворотаПрокурор Черногории обвинил Россию в причастности к попытке переворота
По версии обвинителя, некие российские госорганы стоят за попыткой свержения власти в Черногории, чтобы не допустить вступления страны в НАТОПодробнее
Глава Пентагона заверил Ирак в отсутствии притязаний на его нефтьГлава Пентагона заверил Ирак в отсутствии притязаний на его нефть
Об этом Джеймс Мэттис заявил сопровождавшим его журналистам по прибытии в ИракПодробнее
Десятки людей пострадали из-за взрыва в КолумбииДесятки людей пострадали из-за взрыва в Колумбии
Среди пострадавших сотрудники правоохранительных органов и защитники прав животныхПодробнее
В Киеве протестующие устроили потасовку с полициейВ Киеве протестующие устроили потасовку с полицией
Националисты и участники блокады железнодорожного сообщения с Донбассом попытались устроить палаточный городок в центре украинской столицыПодробнее
СМИ сообщили об аресте яхты российского миллиардера в ГибралтареСМИ сообщили об аресте яхты российского миллиардера в Гибралтаре
Верфь заявляет о нарушении условий контракта и требует 15,3 млн евроПодробнее
Семенченко пригрозил блокировать железнодорожное сообщение Украины с РФСеменченко пригрозил блокировать железнодорожное сообщение Украины с РФ
Нардеп является одним из активистов блокады сообщения с непризнанными республиками Донбасса, в результате которого могут встать украинские заводы и начаться веерные отключения светаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Венецианский карнавал9 фото
20 февраля
Венецианский карнавал
Фотохроника 17 февраля6 фото
17 февраля
Фотохроника 17 февраля
Лучшие фото недели10 фото
17 февраля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреВ Сирии при подрыве фугаса погибли четыре российских военных советникаВ РоссииВ Кремле объяснили признание Москвой документов ДНР и ЛНРЭкономикаРоссия в декабре 2016 года вышла на первое место в мире по добыче нефтиВ РоссииКаждый пятый россиянин предложил принять ДНР и ЛНР в состав РФ
Военные ДНР начали отвод техники от линии соприкосновения
Беспилотный гоночный автомобиль попал в аварию в своем первом заезде
Самолет-разведчик США прибыл в Европу для проверки данных о всплеске радиации
В Белоруссии исключили возможность въехать в страну по паспорту ДНР или ЛНР
В Сирии при подрыве фугаса погибли четыре российских военных советника
В "Ельцин Центре" покажут три фильма о Борисе Немцове
Россия в декабре 2016 года вышла на первое место в мире по добыче нефти
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи