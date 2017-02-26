В Киргизии задержан лидер оппозиционной фракции парламента

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Лидер оппозиционной фракции "Ата-Мекен" (Родина) парламента Киргизии Омурбек Текебаев задержан в ночь на воскресенье в аэропорту "Манас" по прилету рейсом из Стамбула, сообщили "Интерфаксу" в секретариате фракции "Ата-Мекен".

"Текебаев был задержан в аэропорту "Манас", куда он прибыл рейсом Вена-Стамбул-Бишкек", - сказал собеседник агентства.

По его словам, лидер оппозиционной фракции задержан на 48 часов в рамках расследования уголовного дела, возбужденному Генеральной прокуратурой Киргизии, связанному с операторами сотовой связи "MegaCom".

Собеседник агентства отметил, что в аэропорту "Манас" Текебаева встречали члены партии и журналисты, здание было оцеплено милицией. Как сообщают местные СМИ, милиция задержала нескольких человек, которые пытались перекрыть дорогу и помешать проехать машинам с О.Текебаевым, в числе задержанных были находившиеся на месте журналисты, но их уже отпустили.

25 февраля Генеральная прокуратура Киргизии заявила о возбуждении уголовного дела в отношении лидера "Ата-Мекена" по статьям "Коррупция" и "Мошенничество" по делу вокруг сотового оператора "MegaCom". Основанием для возбуждения дела стало обращение о привлечении к ответственности О.Текебаева владельца ряда телекоммуникационных компаний РФ Леонида Маевского, который написал о том, что в 2010 году, когда политик был заместителем главы Временного правительства, ему был передан $1 млн для создания преференции по управлению сотовой компанией. В момент возбуждения уголовного дела парламентарий находился в Вене, где принимал участие в заседании зимней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

Местным СМИ он заявил, что не брал $ 1 млн, и связал возбужденное против него уголовное дело с оппонированием президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву по проведенной в конце прошлого года конституционной реформе, против которой выступал О.Текебаев.

Между тем ранее Генпрокуратура Киргизии также возбудила уголовные дела в отношении еще двух членов партии "Ата-Мекен": бывшего министра юстиции Алмамбета Шыкмаматова и экс-генпрокурора Аиды Саляновой.