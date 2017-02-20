Военные ДНР начали отвод техники от линии соприкосновения

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - В самопровозглашенной Донецкой Народной Республике начался процесс отведения тяжелой военной техники от линии соприкосновения, передает корреспондент "Интерфакса".

Отвод вооружений происходит одновременно из нескольких точек, техника направляется в места постоянного хранения, доступ к которым предоставлен Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Как сообщал заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, отведение будет происходить в зеркальном порядке, одновременно с украинской стороной. Он также сообщил об отсутствии нарушений режима прекращения огня с украинской стороны после 00.00 часов 20 февраля.

При этом ранее в понедельник 20 февраля представитель пресс-центра штаба силовой операции на востоке Украины Леонид Матюхин сообщил в эфире "112.Украина", что предпосылок для отвода вооружений и введения режима прекращения огня на линии разграничения нет, за ночь было зафиксировано пять обстрелов.

В Донецке и Луганске отвергли обвинения Киева.