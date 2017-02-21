Украина подтвердила ДНР намерение отвести во вторник вооружения

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - В Донецке получили подтверждение украинской стороны о намерении провести во вторник отвод вооружений в Донбассе.

"На данный момент получено подтверждение от генерала Петренко - руководителя совместного центра по контролю и координации с украинской стороны - о намерении вооруженных сил Украины выполнить свою часть договоренностей", - заявил журналистам замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Он подчеркнул готовность ДНР к отводу военной техники. По его словам, п переговоры об отводе тяжелых вооружений ведутся при посредничестве ОБСЕ.

Как сообщалось, донецкие ополченцы готовились к отводу вооружений в понедельник. "Но отвод так и не состоялся по причине неготовности ВСУ, о чем сообщил российскому представителю в СЦКК руководитель СЦКК от украинской стороны генерал Петренко", - сказал ранее представитель Минобороны ДНР.