Украинские СМИ узнали о допросе Ахметова Национальным антикоррупционным бюро

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - В Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ) допросили украинского бизнесмена Рината Ахметова в рамках расследования дела об аудиозаписях Александра Онищенко, которые якобы подтверждают подкуп народных депутатов администрацией президента Украины. Об этом сообщает интернет-издание "Украинская правда" со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

"Был сегодня на допросе в первой половине дня. В рамках расследования по факту пленок Онищенко", - сказали изданию в пресс-службе НАБУ.

Как сообщалось, народный депутат Александр Онищенко подозревается в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО "Укргазвыдобування".

В СБУ заявили также о начале досудебного следствия в отношении Онищенко по признакам государственной измены.

В декабре 2016 года Онищенко обвинил администрацию президента Украины Петра Порошенко в покупке голосов в парламенте через него и нескольких других народных депутатов.