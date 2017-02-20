Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Чуркина

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин глубоко сожалеет о кончине постоянного представителя России при ООН Виталия Чуркина, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков подчеркнул, что президент "высоко ценил профессионализм и дипломатический талант" дипломата.

"Президент выразил соболезнования родным и близким, а также коллективу МИД России в связи с кончиной Чуркина", - сказал пресс-секретарь главы государства.

В свою очередь в секретариате ООН заявили, что шокированы известием о смерти Чуркина, и выразили соболезнования родным и близким покойного, а также правительству России.

В посольстве России в США смерть Чуркина назвали огромной потерей для российской дипломатии.

#RIP Vitaly Churkin, @RussiaUN envoy, died at the age of 64 in New York https://t.co/XIgKRh20q0 Tremendous loss for Russian diplomacy pic.twitter.com/7yXRcgQ5L3 — Russia in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) 20 февраля 2017 г.

Постпред России при ООН Виталий Чуркин скончался на рабочем посту в Нью-Йорке в понедельник - за день до 65-го дня рождения. По данным СМИ, причиной смерти стал сердечный приступ.