Частный самолет рухнул на торговый центр в Австралии

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Частный легкомоторный самолет упал на торговый центр недалеко от австралийского города Мельбурна, сообщают СМИ со ссылками на власти. Известно, что на борту самолета находились пять человек, об их судьбе, как и о возможных жертвах среди посетителей торгового центра, пока не известно.

Вместе с тем, как сказал премьер-министр австралийского штата Виктория Дэниэл Эндрюс, "несколько человек погибли в результате авиационного инцидента, который стал самым ужасным за последние 30 лет".

Ранее министр полиции австралийского штата Виктория Лиза Невилл сообщила журналистам: "Еще слишком рано говорить о том, были ли жертвы. Но, как представляется, это станет очень, очень большой трагедией".

СМИ со ссылками на очевидцев сообщают о пламени и клубах черного дыма над местом падения самолета, а в телерепортажах местного телевидения показывают горящие обломки торгового центра и близлежащих строений.

В то же время сообщается, что торговый центр в момент падения самолета еще не был открыт для посетителей.