Главные новости
В РоссииСкончался постпред России при ООН Виталий ЧуркинВ миреВ Сирии при подрыве фугаса погибли четыре российских военных советникаВ РоссииВ Кремле объяснили признание Москвой документов ДНР и ЛНР
В мире

Юрист Трампа опроверг данные о передаче в Белый дом предложений о мире на Украине

В Вашингтоне отмечают, что не видят ничего плохого в самой идее подобных планов

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Майкл Коэн - личный юрист президента США Дональда Трампа - заявил в интервью телекомпании NBC, что не передавал в Белый дом какие-либо послания с планом украинского депутата Андрея Артеменко о восстановлении мира на Украине и отмене санкций против России.

План Артеменко, по данным издания, был передан бывшему тогда помощником Трампа по национальной безопасности Майклу Флинну, который затем ушел в отставку, через личного адвоката американского президента Коэна, который, как обращает внимание газета, женат на украинке.

В частности, план предусматривает проведение референдума по Крыму и передаче его Украиной России "в аренду на срок от 50 до 100 лет", а также "вывод российских войск из Восточной Украины".

Коэн подтвердил, что имел короткую встречу с Артеменко во время визита последнего в США, однако никаких посланий от него не получал, бесед на тему, касающихся плана, не вел, и даже не виделся с Флинном во время пребывания в Белом доме.

Вместе с тем, по словам юриста, он не видит ничего плохого в том, что он передал бы послание с планом представителям американской администрации, если бы оно было ему вручено.

Как писала New York Times, Артеменко также сообщил американской стороне, что располагает доказательствами причастности украинского президента Петра Порошенко к коррупции, включая названия конкретных компаний и способы денежных транзакций, что может способствовать его отставке.

Теги: США, Дональд Трамп, Украина
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В мире
Генсек ООН выразил соболезнования в связи с кончиной Виталия ЧуркинаГенсек ООН выразил соболезнования в связи с кончиной Виталия Чуркина
Антониу Гутерреш упомянул вклад российского постпреда в ООН и Совет БезопасностиПодробнее
МИД Украины заявил о погибших за три года на востоке страны 10 тысячах украинцевМИД Украины заявил о погибших за три года на востоке страны 10 тысячах украинцев
Еще 23 тысячи получили раненияПодробнее
Американские дипломаты выразили соболезнования в связи со смертью Виталия ЧуркинаАмериканские дипломаты выразили соболезнования в связи со смертью Виталия Чуркина
Потерей для российской дипломатии и всей страны назвали кончину Чуркина в посольстве РФ в СШАПодробнее
Российские саперы завершили операцию по разминированию АлеппоРоссийские саперы завершили операцию по разминированию Алеппо
Дальнейшую работу по разминированию города продолжат сирийские саперыПодробнее
В Сирии при подрыве фугаса погибли четыре российских военных советникаВ Сирии при подрыве фугаса погибли четыре российских военных советника
Автомобиль с ними двигался в составе колонны из района аэродрома Тияс к ХомсуПодробнее
Глава российского МИД обвинил спецслужбы США в прослушке посла РФ в ВашингтонеГлава российского МИД обвинил спецслужбы США в прослушке посла РФ в Вашингтоне
Сергей Лавров напомнил, что советник Трампа по безопасности был вынужден уйти в отставку на фоне слухов о якобы существующей его связи с МосквойПодробнее
Прокурор Черногории обвинил Россию в причастности к попытке переворотаПрокурор Черногории обвинил Россию в причастности к попытке переворота
По версии обвинителя, некие российские госорганы стоят за попыткой свержения власти в Черногории, чтобы не допустить вступления страны в НАТОПодробнее
Глава Пентагона заверил Ирак в отсутствии притязаний на его нефтьГлава Пентагона заверил Ирак в отсутствии притязаний на его нефть
Об этом Джеймс Мэттис заявил сопровождавшим его журналистам по прибытии в ИракПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 20 февраля7 фото
20 февраля
Фотохроника 20 февраля
"День оленевода" на Крымской набережной10 фото
20 февраля
"День оленевода" на Крымской набережной
Венецианский карнавал9 фото
20 февраля
Венецианский карнавал
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииСкончался постпред России при ООН Виталий ЧуркинВ миреВ Сирии при подрыве фугаса погибли четыре российских военных советникаВ РоссииВ Кремле объяснили признание Москвой документов ДНР и ЛНРМоскваМосква заняла второе место в мире по загруженности дорог
Генсек ООН выразил соболезнования в связи с кончиной Виталия Чуркина
Россия провела шесть гуманитарных акций в Алеппо за сутки
Юрист Трампа опроверг данные о передаче в Белый дом предложений о мире на Украине
Частный самолет рухнул на торговый центр в Австралии
МЧС направило автоколонну с гуманитарными грузами для Донбасса
МВД предложило лишать свободы за браконьерство
Члены Совбеза ООН выразили соболезнования в связи с кончиной Чуркина
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи