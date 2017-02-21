Юрист Трампа опроверг данные о передаче в Белый дом предложений о мире на Украине

В Вашингтоне отмечают, что не видят ничего плохого в самой идее подобных планов

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Майкл Коэн - личный юрист президента США Дональда Трампа - заявил в интервью телекомпании NBC, что не передавал в Белый дом какие-либо послания с планом украинского депутата Андрея Артеменко о восстановлении мира на Украине и отмене санкций против России.

План Артеменко, по данным издания, был передан бывшему тогда помощником Трампа по национальной безопасности Майклу Флинну, который затем ушел в отставку, через личного адвоката американского президента Коэна, который, как обращает внимание газета, женат на украинке.

В частности, план предусматривает проведение референдума по Крыму и передаче его Украиной России "в аренду на срок от 50 до 100 лет", а также "вывод российских войск из Восточной Украины".

Коэн подтвердил, что имел короткую встречу с Артеменко во время визита последнего в США, однако никаких посланий от него не получал, бесед на тему, касающихся плана, не вел, и даже не виделся с Флинном во время пребывания в Белом доме.

Вместе с тем, по словам юриста, он не видит ничего плохого в том, что он передал бы послание с планом представителям американской администрации, если бы оно было ему вручено.

Как писала New York Times, Артеменко также сообщил американской стороне, что располагает доказательствами причастности украинского президента Петра Порошенко к коррупции, включая названия конкретных компаний и способы денежных транзакций, что может способствовать его отставке.