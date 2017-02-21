Жертвами авиакатастрофы в Австралии стали пять человек

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - По предварительным данным, жертвами падения частного легкомтороного самолета на торговый центр в Австралии стали пять человек, сообщил журналистам представитель местной полиции Стивен Лин.

"В самолете было пять человек, как представляется, все они погибли", -сказал он.

Как сообщалось, самолет рухнул на торговый центр, который еще не был открыт для посетителей, недалеко от города Мельбурна вскоре после взлета из близлежащего аэропорта.

СМИ со ссылками на очевидцев сообщают о пламени и клубах черного дыма над местом падения самолета, а в телерепортажах местного телевидения показывают горящие обломки в районе торгового центра.